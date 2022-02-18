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Göztepe Taekwondo Takımı, Avrupa Başkanlık Kupası'nda şampiyon - Son Dakika

Göztepe Taekwondo Takımı, Avrupa Başkanlık Kupası'nda şampiyon

18.02.2022 16:52
Göztepe Taekwondo Takımı, Avrupa Başkanlık Kupası'nda şampiyon

Göztepe Taekwondo Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen 7. Avrupa Başkanlık Kupası Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Göztepe Taekwondo Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen 7. Avrupa Başkanlık Kupası Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Arnavutluk'un Durres kentinde 7. Avrupa Başkanlık Kupası Taekwondo Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada, Göztepe Taekwondo takımı takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Göztepeli sporcular bireysel olarak ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Ferdi kategoride Fatma Törehan altın, Begüm Alkan Çal ve İlkay Tekin bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcuların başarısı üzerinde tebrik mesajı yayımlayan Göztepe Spor Kulübü, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Avrupa'da altın madalya ile başlangıç yapmayı başaran taekwondo sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." - İZMİR

Göztepe Taekwondo Takımı, Avrupa Başkanlık Kupası'nda şampiyon
Göztepe Taekwondo Takımı, Avrupa Başkanlık Kupası'nda şampiyon

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Başkanlık Kupası, Taekwondo, Şampiyon, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe Taekwondo Takımı, Avrupa Başkanlık Kupası'nda şampiyon - Son Dakika Spor


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