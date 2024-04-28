Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de taraftar, kutlamalara Gürsel Aksel Stadı dışında da devam etti.
Maç bitiminde statta futbolcularla sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarın coşkusu stat dışında sürdü.
Taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyerek marşlar söyledi.
Bazı taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Spor › Göztepe Taraftarı Süper Lig'e Yükselişi Kutladı - Son Dakika
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