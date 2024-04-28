Göztepe Taraftarı Süper Lig'e Yükselişi Kutladı - Son Dakika
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Göztepe Taraftarı Süper Lig'e Yükselişi Kutladı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de taraftar, kutlamalara Gürsel Aksel Stadı dışında da devam etti. Maç bitiminde statta futbolcularla sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarın coşkusu stat dışında sürdü. Taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyerek marşlar söyledi. Bazı taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla konvoy oluşturdu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

28.04.2024 21:17
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de taraftar, kutlamalara Gürsel Aksel Stadı dışında da devam etti.

Maç bitiminde statta futbolcularla sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarın coşkusu stat dışında sürdü.

Taraftarlar ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyerek marşlar söyledi.

Bazı taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Trendyol, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Taraftarı Süper Lig'e Yükselişi Kutladı - Son Dakika

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