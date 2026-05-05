Göztepe, Tarihi Maçla Yarı Finale Yükseldi

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde OGM Ormanspor'u iki uzatmada kazandığı ilk maçın ardından rövanşta taraftarı önünde dört uzatmaya giden tarihi maçta son saniyede 121-119 yenip eleyen Göztepe yarı finale bilenmeye başladı. Toplam 6 uzatmalı seriden galip çıkmayı başaran Göz-Göz müthiş sevinç yaşadı. Son olarak 2002-2003 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 23 yıl sonra bir adım daha yaklaşan Göztepe'nin yarı final serisindeki rakibi TED Ankara Kolejliler'i 2-0'la geçen Parmos Bordo BK oldu.

İki galibiyete ulaşan tarafın Süper Lig yarışında finale çıkacağı seri normal sezonu şampiyon Çayırova Belediyespor'un ardından ikinci sırada bitiren Bandırma temsilcisi Bordo'nun ev sahipliğinde başlayacak. Seride ikinci maç İzmir'de, gerek olması durumunda üçüncü maç da Bandırma'da yapılacak. Göz-Göz normal sezonun ilk haftasında evinde 77-70 yendiği Bordo BK'ya rövanşta 103-67 yenilmişti. Göztepe Antrenörü Nehir Berk 60 dakika süren tarihi maçta taraftarlarıyla ayakta kaldıklarını belirterek sonuna kadar gideceklerini söyledi.