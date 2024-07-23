Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Dinamizmimizi geliştirmeliyiz - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Dinamizmimizi geliştirmeliyiz

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Slovenya kampında takımın dinamizmini geliştirmeleri gerektiğini ve taktiksel olarak daha iyi olmaları gerektiğini belirtti. Stoilov, yeni oyuncuların sahada kendilerini göstermeleri gerektiğini ve takımın bazı pozisyonlarda güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

23.07.2024 09:55
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Sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız. Bu konularda gelişirsek çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Stoilov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovenya kampında sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve kampın üst seviyede geçtiğini söyledi. Kampın organizasyon anlamında da gerçekten iyi olduğunu bildiren Stoilov, Bled'de bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Stoilov, kamp süresince oynadıkları ilk 3 hazırlık maçında takımın taktiksel ve fiziksel olarak her şeyi en iyi şekilde sahada göstermeye çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol anlamındaki fikirlerimizi sahada uygulamaya çalıştık ve aynı zamanda bunları ilerletmeye çalıştık. Futbolcular, elinden gelenleri en iyi şekilde yapmaya çalıştılar, iyi olan şeyler ve eksik olan şeyler vardı. Maçlarda durumumuzu görmüş olduk. Sahada uyguladığımız birçok pozitif şey ve büyük bir mücadele vardı, geliştirmemiz gereken noktalar da var. Mesela dinamizm anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü geçen seneki seviyeden daha üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız. Bu konularda gelişirsek çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum."

Çok sıkı bir şekilde çalışan oyuncu grubuna sahip olduğunu kaydeden Stoilov, "Tabii ki daha lig başlamadı, lig başlayınca bazı gerçekleri daha iyi bir şekilde göreceğiz. Şu anda antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey iyi gözüküyor ama tabii ki lig başka bir şey. Lig başladığında bazı şeyleri yine tekrar göreceğiz." dedi.

Stoilov, takıma katılan yeni isimler hakkında yorum yapmanın çok erken olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Onların sahada kendilerini göstermesi gerekiyor, kendileriyle ilgili bir şey demek gerçekçi olmaz. Onların öncelikle kendilerini taraftarlarımıza ve camiaya göstermeleri gerekiyor. Sahada bu kalitelerini yansıtmaları gerekiyor. Onlara gerçekten inandığımız ve bu takıma katkı sağlayacaklarına inandığımız için buraya getirdik. Şimdi kendilerini sahada gösterme zamanı. Aynı zamanda yeni oyuncular bekliyoruz. Bazı pozisyonlarda ihtiyacımız var. Özellikle santrfor pozisyonunda iki oyuncuya daha ihtiyacımız var ve bunun da önümüzdeki günlerde olacağına inanıyoruz. Her takım tabii ki güçlenmek için bazı pozisyonlarda çalışmalar yapıyor. Biz de aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Dinamizmimizi geliştirmeliyiz - Son Dakika

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