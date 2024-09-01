Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İyi oynuyoruz ama yeterli değil

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "İlk 4 maça baktığımızda iyiyiz diyebiliriz ama bu kesinlikle bana göre yeterli değil." dedi.

Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, taraftarlarının yanında olmadığı için sadece yüzde ellilerinin sahada olduğunu söyledi. Böyle bir cezanın tekrarlanmamasını umduğunu aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Böyle bir atmosferde oynadığımız için gerçekten mutlu değiliz ama galibiyetten ötürü mutluyuz. Çünkü bizim adımıza gerçekten çok önemli bir galibiyetti ve bunu kesinlikle hak ederek kazandık. Maça çok dinamik, agresif ve organize bir şekilde başladık ve bununla beraber istediğimiz golü bulduk. Bodrum da iyi bir takım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladılar. Birkaç gol kaçırdılar. Biz de ikinci yarı goller kaçırdık. Sahada bugün gerçekten güzel şeyler gördük takımım adına ama aynı zamanda da geliştirmemiz gereken birçok nokta var."

Stoilov, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra oynanacak haftayı maç yapmadan geçeceklerini hatırlatarak, "Bu bizim için aslında iyi değil ama biz bunu kesinlikle daha iyi olmak, gelişmek için kullanmalı ve takımın daha fazla beraberlik içinde olması için kullanmalıyız. Çünkü şu anda takıma yeni katılan oyuncularımız var. Onları takıma adapte olması için bu süreyi kesinlikle iyi geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Daha rekabetçi bir ortamda çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Stoilov, "İlk 4 maça baktığımızda iyiyiz diyebiliriz ama bu kesinlikle bana göre yeterli değil. Çünkü bizim hedefimiz daha önce söylediğim gibi Avrupa'ya gitmek. Bu benim hayalim, bunun için her şeyi yapmamız gerekiyor. Oyuncularımız her zaman gelişmesi ve bu koyduğumuz hedefe ulaşmak için savaşmaları gerekiyor." diye konuştu.

Stoilov, takıma bir hücum oyuncusunun daha katılabileceğini belirterek, "Kadrodaki tüm oyuncularımı seviyorum ve kimsenin ayrılacağını sanmıyorum ama iyi bir teklif gelirse belki böyle bir satış da olabilir. Ama şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Aynı zamanda bir oyuncunun daha gelme ihtimali var. Ben normalde antrenmanlarda kaleciler hariç 20 oyuncudan fazla oyuncuyla çalışmayı sevmiyorum. Çünkü her pozisyonda maksimum 2 oyuncunun olması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.