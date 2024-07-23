Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Slovenya kampı üst seviyede geçti

Spor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Slovenya kampında sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve kampın üst seviyede geçtiğini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı Slovenya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bulgar teknik adam, ilk 3 hazırlık maçında takımın taktiksel ve fiziksel olarak her şeyi en iyi şekilde sahada göstermeye çalıştığını belirtti. Şu ana kadar oynanan bu müsabakalarda oyun felsefelerini saha yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Stoilov, "Futbolcular, elinden gelenleri en iyi şekilde yapmaya çalıştılar, iyi olan şeyler ve eksik olan şeyler vardı. Maçlarda durumumuzu görmüş olduk. Sahada uyguladığımız birçok pozitif şey ve büyük bir mücadele vardı, geliştirmemiz gereken noktalar da var. Mesela dinamizm anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü şimdi geçen seneki seviyede değil, daha üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız. Bu konularda gelişirsek çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Son antrenmanlar iyi geçiyor"

Çok sıkı bir şekilde çalışan oyuncu grubuna sahip olduklarını ifade eden Stoilov, "Tabii ki daha lig başlamadı, lig başlayınca bazı gerçekleri daha iyi bir şekilde göreceğiz. Şu anda antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey iyi gözüküyor ama lig başka bir şey. Lig başladığında bazı şeyleri yine tekrar göreceğiz" diye konuştu.

"Bazı pozisyonlar için çalışma yapılıyor"

Takıma transfer olan yeni isimler hakkında bir şey söylemenin çok erken olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Onların sahada kendilerini göstermesi gerekiyor, kendileriyle ilgili bir şey demek gerçekçi olmaz. Onların öncelikle kendilerini hem taraftarlarımıza ve camiaya göstermeleri gerekiyor. Sahada bu kalitelerini yansıtmaları gerekiyor. Onlara gerçekten inandığımız ve bu takıma katkı sağlayacaklarına inandığımız için buraya getirdik. Şimdi kendilerini sahada gösterme zamanı. Aynı zamanda yeni oyuncular bekliyoruz. Bazı pozisyonlarda ihtiyacımız var. Özellikle santrfor pozisyonunda iki oyuncuya daha ihtiyacımız var ve bunun da önümüzdeki günlerde olacağına inanıyoruz. Her takım tabii ki güçlenmek için bazı pozisyonlarda çalışmalar yapıyor. Biz de aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" cümlelerine yer verdi. - İZMİR