Göztepe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Göztepe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

11.03.2022 13:42
Göztepe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe, yarın saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. İkinci bölümde ise taktiksel oyun çalışması yapılarak antrenman tamamlandı.

Göztepe, saat 16.00 uçuşuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Trabzon'a giderek kampa girecek. - İZMİR

Göztepe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Göztepe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Göztepe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: İHA

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