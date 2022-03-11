Göztepe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe, yarın saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. İkinci bölümde ise taktiksel oyun çalışması yapılarak antrenman tamamlandı.

Göztepe, saat 16.00 uçuşuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Trabzon'a giderek kampa girecek. - İZMİR