Göztepe Transfer Hareketliliği - Son Dakika
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Göztepe Transfer Hareketliliği

05.06.2026 11:49
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Göztepe, Sinclair Armstrong'dan sonra Mateo Benegas'ı transfer etmek için harekete geçti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde gaza bastı. İlk olarak İngiltere Championship temsilcisi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Arjantinli orta saha Mateo Benegas'ı listesine ekledi. Arjantin ekiplerinden Ferro Carril Oeste'nin futbolcusu olan 20 yaşındaki genç oyuncunun sezon boyunca yakından takip edildiği ve beğenildiği ifade edildi. Kiralık olarak Almagro'da görev yapan Benegas için hareke geçen Sport Republic şirketinin transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Oyuncu'ya Göztepe'nin yanı sıra Arjantin'den de talipler olduğu belirtildi. Racing, Talleres, Union ve Instituto kulüplerinin de Benegas'ı istediği kaydedildi. Yabancı oyuncu transferinde çalışmalarını hızlandıran Göztepe, yerli futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor. Göztepe, Bodrum Futbol Kulübü'nün genç golcüsü Ali Habeşoğlu transferini bitirebilmek için yeşil-beyazlılarla pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca İzmir ekibi İsveç'te forma giyen orta saha Filip Akdemir'le de yakından ilgileniyor.

Kaynak: DHA

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