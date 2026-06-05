Oyuncu'ya Göztepe'nin yanı sıra Arjantin'den de talipler olduğu belirtildi. Racing, Talleres, Union ve Instituto kulüplerinin de Benegas'ı istediği kaydedildi. Yabancı oyuncu transferinde çalışmalarını hızlandıran Göztepe, yerli futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor. Göztepe, Bodrum Futbol Kulübü'nün genç golcüsü Ali Habeşoğlu transferini bitirebilmek için yeşil-beyazlılarla pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca İzmir ekibi İsveç'te forma giyen orta saha Filip Akdemir'le de yakından ilgileniyor.
Son Dakika › Spor › Göztepe Transfer Hareketliliği - Son Dakika
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