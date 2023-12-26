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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de en az gol yiyen takım oldu - Son Dakika
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de en az gol yiyen takım oldu

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de 17 haftalık süreçte kalesinde sadece 12 gol görerek en az gol yiyen takım oldu. İzmir temsilcisi, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 32 puanla üçüncü sırada yer aldı. Mateusz Lis ise 10 maçta kalesini gole kapatarak takımının başarısında önemli rol oynadı.

Göztepe, Trendyol 1. Lig\'de en az gol yiyen takım oldu
26.12.2023 - 10:19,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon 17 haftalık süreçte kalesinde gördüğü 12 golle ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Göztepe, daha sonra toparlanarak devre arasına 32 puanla üçüncü sırada girmeyi başardı. 17 haftalık süreçte 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden İzmir temsilcisi, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde ise toplam 12 gol gördü. Böylece Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin bu alandaki en yakın rakibi ise 13 golle Bodrumspor oldu.

Mateusz Lis, 10 maçta kalesini gole kapattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Mateusz Lis, ligin ilk devresinde gösterdiği performansla beğeni topladı. Sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan 26 yaşındaki file bekçisi, bu süreçteki 10 maçta kalesini gole kapattı ve takımının ligin en az gol yemesinde ve galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu. Kiralık olarak Göztepe'de oynayan Polonyalı kalecinin geleceği ile kararın ise sezon sonunda verilmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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