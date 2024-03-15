Göztepe, Trendyol 1. Lig\'in 27. haftasında Keçiörengücü\'nü konuk edecek

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele öncesinde Göztepe, 55 puanla 2. sırada yer alırken, Keçiörengücü ise 31 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini hatasız geçerek Süper Lig iddiasını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, konuk ekip Keçiörengücü ise Göztepe'yi yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk lig maçında Göztepe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Öte yandan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Mahmut Gülle yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. - İZMİR
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Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencisi Muay Thai'de il birincisi oldu. Semina Coşkuner ise Suruç ilçesinde yapılan bölge şampiyonasında kilosunda bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada bulunan Altınordu, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği 1461 Trabzon FK'yı mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Altınordu, 31 puanla 14. sırada bulunurken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise 52 puanla 5. basamakta yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak ve dış sahadaki galibiyet özlemini bitirmek isteyen Altınordu, rakibini mağlup ederek orta sıralara yükselmeyi hedeflerken, ev sahibi 1461 Trabzon FK ise İzmir ekibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna giderek yaklaşık yarım saat kaldı. Ali Koç, yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey'in ifade verdiğini belirtti. Ali Koç, adliyeden ayrıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi. Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Selahattin Bey'in bir konusu olduğunu ve spekülasyon yapmamalarını istedi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı hafta maçlarıyla normal sezon sona erecek. Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 25'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı maçta çıkan saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul, Elazığspor'a toplam 49 bin lira para cezası verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.
Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Esen, yamaç paraşütüyle Bingöl'ün doğal güzelliklerini havadan gözlemleyerek kentin dağlarını ve ovalarını keşfediyor. Esen, bu sporu yaymayı hedefleyerek bölge turizminin gelişmesine katkı sunmak istiyor.
Konyalı milli master atlet Ali Demirhan, 59 yılda 100'den fazla madalya kazanarak dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Emekli astsubay Demirhan, düzenli spor, mutlu aile hayatı ve sağlıklı beslenme sayesinde 76 yaşında olmasına rağmen hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirtti. Demirhan, yeni başarılar eklemek için 2024 Dünya Masterler Pist Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Milli sporcu Şükriye Yılmaz, bilek güreşindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 30 kez birincilik kürsüsüne çıkan Yılmaz, gençler kategorisindeki son yarışlarını yeni madalyalarla tamamlamak istiyor. Ayrıca, Yılmaz gelecekte bir köy okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapmayı ve tecrübelerini öğrencilere aktarmayı hedefliyor.
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