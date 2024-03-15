Göztepe, Trendyol 1. Lig\'in 27. haftasında Keçiörengücü\'nü konuk edecek

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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele öncesinde Göztepe, 55 puanla 2. sırada yer alırken, Keçiörengücü ise 31 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini hatasız geçerek Süper Lig iddiasını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, konuk ekip Keçiörengücü ise Göztepe'yi yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk lig maçında Göztepe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Mahmut Gülle yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. - İZMİR