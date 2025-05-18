Göztepe Türkiye Basketbol Ligi\'ne Yükseldi

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi Final Grubu'nda hafta içinde Uşak Basketbol'u yenerek Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmayı garantileyen Göztepe, sezonu şampiyonlukla tamamlayıp kupayı havaya kaldırdı. Ligdeki son maçında Ege Üniversitesi Daçka'yı 86-69 mağlup eden Göz-Göz, final grubunda 10 maçta 8 galibiyetle şampiyon oldu. Potaya 20 yıl sonra dönüp ilk sezonunda kulübün kuruluşunun 100'üncü yılında şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, kupasını Ege Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından aldı. Göztepe'ye şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Seçer takdim etti. Şampiyonluk madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Seçer ile Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz verdi. Göztepeli oyuncular kupayı büyük bir coşkuyla kucakladı.