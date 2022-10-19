Göztepe, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi - Son Dakika
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Göztepe, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

19.10.2022 16:41
Göztepe, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Ferhat ÇalarGÖZTEPE: Arda - Uğur (Dk. 64 Tarık), Atınç, Arslanagic (Dk. 91 Erhan), Yunus Emre, İzzet (Dk. 46 Mihojevic), Tuğbey, Emirhan (Dk. 46 Tijanic), Yasin, Hasic (Dk. 46 Mamah), Hüsamettin (Dk.

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Ferhat ÇalarGÖZTEPE: Arda - Uğur (Dk. 64 Tarık), Atınç, Arslanagic (Dk. 91 Erhan), Yunus Emre, İzzet (Dk. 46 Mihojevic), Tuğbey, Emirhan (Dk. 46 Tijanic), Yasin, Hasic (Dk. 46 Mamah), Hüsamettin (Dk. 72 Kvasina)KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Berat - Selim, Burak Büyükkaya, Mücahit (Dk. 91 Eyyüp), Emre Yıldırım, Muhammed Raşit (Dk. 59 Emirhan), Fatih (Dk. 82 Kubilay), Mustafa Berk (Dk. 59 Halil), Emre Fırtına, İbrahim (Dk. 59 Burak Taşdemir), Sabri (Dk. 75 Fevzi)GOLLER: Dk. 102 (P) Yasin, Dk. 110 Tijanic (Göztepe)SARI KARTLAR: Arslanagic (Göztepe), Emre Fırtına, Burak Büyükkaya (Karaköprü)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında 3'üncü Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u sahasında uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek tur atladı. Maçın 90 dakikası golsüz sona ererken, 102'nci dakikada Yasin, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Tijanic, 110'uncu dakikada skoru belirledi.  6'ncı dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Soldan Yasin'in ortaladığı topa Hüsamettin kafayı vurdu, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.17'nci dakikada Karaköprü Belediyespor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Emre Fırtına ortasını yaptı. İbrahim'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.İlk yarı golsüz sona erdi.46'ncı dakikada Göztepe baskı kurdu. Ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Berat topu güçlükle çeldi.67'nci dakikada Hüsamettin'in pasında sol çaprazda topla buluşan Yunus Emre'nin sert şutunda sonuç gelmedi.100'üncü dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kullanılan köşe atışında hakem Ali Yılmaz, Burak Büyükkaya'nın topa elle müdahale ettiğine hükmetti, beyaz noktayı gösterdi.102'nci dakikada penaltıyı kullanan Yasin topu filelere gönderdi: 1-0.110'uncu dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Yasin'in pasında topa gelişine vuran Tijanic ağları sarstı: 2-0.

Karşılaşma 2-0 sona erdi.


- İzmir
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Göztepe, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi - Son Dakika

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