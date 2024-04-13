Göztepe, Tuzlaspor maçı için son idmanını İstanbul\'da gerçekleştirdi

Trendyol 1. Lig'de yarın Tuzlaspor'a konuk olacak Göztepe, bu maç için son idmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tuzlaspor maçı hazırlıklarının Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmanla tamamlandığı belirtildi.
Çalışmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mehmet Ali Özer düdük çalacak.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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