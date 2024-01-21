Göztepe, Ümraniyespor maçına hazır

İZMİR,

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıya iyi başlayan Göztepe yarın evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavisi devam eden İngiliz orta saha Romal Palmer ile takımdan ayrılıp Suudi Arabistan takımı Al Adallah'a transfer olan David Tijanic mücadelede forma giyemeyecek.

Maçın bilet fiyatları mobil uygulaması kullanan üyeler için 610, 520, 315, 235, 80 ve 53 TL olarak satışa çıkarken, genel satış fiyatı ise 670, 575, 350, 260, 95 ve 59 TL olarak belirlendi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig yolunda her maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, "Hafta içinde Türkiye Kupası maçı oynadık. Konyaspor'a elendik. Ancak bizim tek bir hedefimiz var, o da Süper Lig'e yükselmek. Ümraniyespor maçında gereken tüm mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.