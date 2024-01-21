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Göztepe, Ümraniyespor maçına hazır - Son Dakika
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Göztepe, Ümraniyespor maçına hazır

Göztepe, 1. Lig'de Ümraniyespor ile yapacağı maça hazır. Tedavisi devam eden İngiliz orta saha Romal Palmer ve transfer olan David Tijanic forma giyemeyecek. Maçın bilet fiyatları mobil uygulama kullanıcılarına özel indirimli olarak satışa çıktı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, her maçın Süper Lig yolunda final niteliğinde olduğunu belirtti.

Göztepe, Ümraniyespor maçına hazır
21.01.2024 - 11:43,
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İZMİR,

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek ikinci yarıya iyi başlayan Göztepe yarın evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavisi devam eden İngiliz orta saha Romal Palmer ile takımdan ayrılıp Suudi Arabistan takımı Al Adallah'a transfer olan David Tijanic mücadelede forma giyemeyecek.

Maçın bilet fiyatları mobil uygulaması kullanan üyeler için 610, 520, 315, 235, 80 ve 53 TL olarak satışa çıkarken, genel satış fiyatı ise 670, 575, 350, 260, 95 ve 59 TL olarak belirlendi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig yolunda her maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, "Hafta içinde Türkiye Kupası maçı oynadık. Konyaspor'a elendik. Ancak bizim tek bir hedefimiz var, o da Süper Lig'e yükselmek. Ümraniyespor maçında gereken tüm mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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