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Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 Yendi

1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenerek yeniden 2. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Heliton, Lundqvist, Mustafa Eser (kendi kalesine) ve Kubilay Kanatsızkuş attı. Ümraniyespor'un tek golü Uğur Kaan Yıldız'dan geldi.

Göztepe, Ümraniyespor\'u 4-1 Yendi
22.01.2024 - 22:15,
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STAT: Göztepe Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol, Onur Gülter, Ufuk Avdaş

GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Heliton (Dk. 90 Ege Yıldırım), İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan (Dk. 74 Celil Yüksel), Ahmed Ildız, Yalçın Kayan (Dk. 90 İzzet Furkan Malak), Lundqvist (Dk. 57 Traore), Mamah (Dk. 57 Kubilay Kanatsızkuş)

ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - Popov, Mustafa Eser, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev, Serkan Göksu (Dk. 84 Muhammed Mert), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Cofie), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 84 Atalay Babacan), Emre Demir (Dk. 46 Melih Okutan), Bouali (Dk. 46 Onur Ayık)

GOLLER: Dk. 8 Heliton, Dk. 33 Lundqvist, Dk. 53 Mustafa Eser (K.K), Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe) - Dk. 66 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Heliton, Taha Altıkardeş, Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe) - Cofie, Diniyev (Ümraniyespor)

1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenerek yeniden 2'nci sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada Heliton, 33'üncü dakikada Lundqvist, 53'üncü dakikada kendi ağlarına Mustafa Eser ve 75'inci dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı. Ümraniyespor'un tek sayısı ise 66'ncı dakikada Uğur Kaan Yıldız'dan geldi.

8'inci dakika Göztepe öne geçti. Ümraniyespor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Heliton düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

33'üncü dakika Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ahmed'in uzun topuyla Ümraniyespor ceza sahasında topla buluşan Lundqvist'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

53'üncü dakikada Göztepe karşılaşmada 3'üncü golü attı. Lundqvist'in pasında rakip ceza sahasına giren Doğan'ın içeri çevirdiği top savunmada Mustafa'ya çarpıp ağlarla buluştu: 3-0.

66'ncı dakikada Ümraniyespor golü buldu. Serkan'ın ara pasında Göztepe ceza sahasında topla buluşan Uğur Kaan'ın şutunda top filelerle buluştu:  3-1.

75'inci dakikada İsmail'in pasıyla ceza sahasına sokulan Traore, penaltı noktasına çevirdi. Kubilay müsait durumda topu ağlara gönderdi: 4-1.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 Yendi - Son Dakika


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