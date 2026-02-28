Göztepe ve Eyüpspor İlk Yarısını Beraber Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe ve Eyüpspor İlk Yarısını Beraber Tamamladı

Göztepe ve Eyüpspor İlk Yarısını Beraber Tamamladı
28.02.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Eyüpspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Juan'ın kafa vuruşu sonrası Janderson'un şutunda top Onguene'den döndü. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı itirazında bulundu.

8. dakikada VAR uyarısıyla poziyonu izleyen hakem Batuhan Kolak beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Janderson'un vuruşunda kaleci Jankat soluna uzanarak gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Cherni'nin sol kanattan ortasında Janderson topu kontrol edip vurdu, savunmaya çarpan top Arda Okan'ın önünde kaldı. Arda Okan'ın ortasında meşin yuvarlak bir kez daha savunmaya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada Taha'nın ceza sahasına gönderdiği yüksek top Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Jankat meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Cherni, Filip Krastev, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Efkan Bekiroğlu, Anthony Dennis, Guilherme, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Angel Torres, Lenny Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Dorin Rotariu, Emre Akbaba, Raux Yao, Denis Radu, Metehan Altunbaş, Ismaila Manga

Teknik Direktör: Atila Gerin

Sarı kartlar: Cherni, Filip Krastev (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe ve Eyüpspor İlk Yarısını Beraber Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:47:34. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe ve Eyüpspor İlk Yarısını Beraber Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.