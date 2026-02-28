Göztepe ve Eyüpspor İlk Yarısını Beraber Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Juan'ın kafa vuruşu sonrası Janderson'un şutunda top Onguene'den döndü. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı itirazında bulundu.

8. dakikada VAR uyarısıyla poziyonu izleyen hakem Batuhan Kolak beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Janderson'un vuruşunda kaleci Jankat soluna uzanarak gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Cherni'nin sol kanattan ortasında Janderson topu kontrol edip vurdu, savunmaya çarpan top Arda Okan'ın önünde kaldı. Arda Okan'ın ortasında meşin yuvarlak bir kez daha savunmaya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada Taha'nın ceza sahasına gönderdiği yüksek top Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Jankat meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Allan, Arda Okan Kurtulan, Alexis Antunes, Novatus Miroshi, Cherni, Filip Krastev, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Efkan Bekiroğlu, Anthony Dennis, Guilherme, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Angel Torres, Lenny Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Dorin Rotariu, Emre Akbaba, Raux Yao, Denis Radu, Metehan Altunbaş, Ismaila Manga

Teknik Direktör: Atila Gerin

Sarı kartlar: Cherni, Filip Krastev (Göztepe) - İZMİR