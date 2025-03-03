Göztepe ve Samsunspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Göztepe ve Samsunspor Berabere Kaldı

Göztepe, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe öne geçti, Samsunspor eşitliği sağladı.

03.03.2025 22:52
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(İZMİR)- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe evinde Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Reeder Samsunspor'u İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda karşı karşıya geldi. Oğuzhan Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 45+5.dakika da Novatus Miroshi'nin attığı golle 1-0 önde bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ataklarla başlayan Göztepe, maçın 51.dakikasında Juan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede Reeder Samsunspor 66.dakikada Kingsley Schindler ve 90+3.dakikada Rick Van Drongelen'in golüyle skoru 2-2 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Göztepe ve Samsunspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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