Göztepe Voleybol, Hande Naz Sunar ile Sözleşme Yeniledi

Göztepe Voleybol, orta oyuncu Hande Naz Sunar ile sözleşme yenileyerek yeni sezonda da birlikte yola devam etme kararı aldı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, transfer çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak 11 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, daha sonra smaçör Ezgi Bektaş ve pasör Nursevil Gökbudak ile sözleşme uzattı. İzmir ekibi, yine iç transferde bir hamle yaparak orta oyuncu Hande Naz Sunar ile yola devam kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1995 doğumlu oyuncumuz Hande Naz Sunar ile 2026/2027 sezonunda yola devam ediyoruz. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Hande" ifadelerine yer verildi. - İZMİR