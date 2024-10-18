Göztepe Voleybol, İç Saha Maçlarını Ücretsiz Yapıyor

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Göztepe Voleybol, yeni sezon itibarıyla TVF Kadınlar 1. Lig'deki iç saha maçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, ilk iki haftada iki galibiyet alarak Karşıyaka Voleybol ile liderliği paylaşıyor. Üçüncü hafta mücadelesinde de Bozüyük Belediye Eğitim Spor'la İzmir'de karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, taraftarı mutlu edecek bir işe imza attı ve artık iç saha maçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mizin, Kadınlar 1. Ligi'nde Bornova Atatürk Spor Kompleksi ev sahipliğinde oynayacağı iç saha maçlarının tamamı ücretsiz olacak.

20 Ekim Pazar saat 14.00'te oynayacağımız Bozüyük Bld. Eğitim maçında ve diğer iç saha maçlarımızda sadece WhatsApp'tan bize merhaba yazman ve tek tıklama ile maç biletini oluşturman yeterli" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR