Göztepe Voleybol, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Göztepe Voleybol, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattı

Göztepe Voleybol, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren\'i kadrosuna kattı

Göztepe Voleybol, yeni sezon öncesi Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i transfer ettiğini duyurdu. Kadro güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden İzmir ekibi, oyuncularla birer yıllık sözleşme imzaladı.

02.05.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Göztepe Voleybol; Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayacak olan Göztepe, sezonun sona ermesiyle birlikte oyuncularından Doğa Su Tunca, Deniz Pınar Çiçekçi, Seda Menekşe, Miray Koç, Yaren Dal, Gülce Erdemir, Damla Tokman, Yaren Hatipoğlu ve Madeline Guillen ile yollarını ayırırken kadrosunu güçlendirme çalışmalarına da ara vermeden başladı. İzmir ekibi, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta Oyuncu pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu oyuncu Ünzilenur Hacıoğlu, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncu Ceren Kapucu ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu oyuncu Berra Eren'i kadromuza katarak birer yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Voleybol, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Voleybol, Ünzilenur Hacıoğlu, Ceren Kapucu ve Berra Eren'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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