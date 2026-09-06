Göztepe, yarın sahasında Gaziantep FK\'yı ağırlayarak sezonun ilk galibiyetini hedefleyecek

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan topladı. Gaziantep FK ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puana ulaştı. Göztepe, sahasında rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almak isterken, Gaziantep FK da İzmir'den 3 puanla ayrılarak ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Göztepe'de Antunes iyileşti, 3 sakat var

Göztepe'de Gaziantep FK karşılaşması öncesinde 3 savunma oyuncusu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı devam eden Furkan Bayır'ın yanı sıra, sezon öncesi oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Noah Sonko Sundberg de kadroda yer almayacak. İzmir ekibinde son olarak ligin ikinci haftasındaki Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Allan Godoi de Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı taraftarlara sevindirici haberi ise Alexis Antunes'ten geldi. İlk hafta oynanan Samsunspor maçında sakatlık sorunu yaşayan İsviçreli orta saha oyuncusu, daha sonra oynanan iki maçta da forma giyemedi. 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve Stoilov'un şans vermesi halinde oynayabileceği öğrenildi.