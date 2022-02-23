Göztepe'ye PFDK şoku - Son Dakika
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Göztepe'ye PFDK şoku

23.02.2022 12:03
Göztepe'ye PFDK şoku

SPOR Toto Süper Lig'de gergin ve olaylı geçen maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'a 90+9'uncu dakikada yediği penaltı golüyle 3-2 yenilen Göztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SPOR Toto Süper Lig'de gergin ve olaylı geçen maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'a 90+9'uncu dakikada yediği penaltı golüyle 3-2 yenilen Göztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray müsabakasının ardından İzmir ekibinin, taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 53'üncü maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle 52'nci maddesi uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 49'uncu maddesi uyarınca, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 46'ncı maddesi uyarınca ve 2021-2022 Sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da maç sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'lık oldu. Papatya, açıklamalarında yer alan hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Göztepe'de maç sonu soyunma odası tünelinde yaşanan gerginlik nedeniyle herhangi bir futbolcunun disiplin kuruluna gitmemesi ise pazar günü deplasmanda oynananacak hayati öneme sahip GZT Giresunspor maçı öncesi camiaya teselli verdi. FDT'nin 52'nci maddesi gereği saha olaylarına neden olan kişilerin bir aydan iki yıla kadar ya da sürekli futboldan men edilmesi, kulübe para cezası kesilmesi, saha kapatma veya seyircisiz oynama gibi yaptırımların uygulanması söz konusu olabiliyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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