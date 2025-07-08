Göztepe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.
Isınma ve 5'e 2 pas-top kapma çalışmasıyla başlayan akşam idmanı ise dar alanda oyun ve orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.
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