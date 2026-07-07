Göztepe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında, koşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Akşam antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren takım, günü taktiksel oyunla tamamladı.
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