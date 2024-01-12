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Göztepe, Yeşilyurt maçıyla Play-Off yarışına devam edecek - Son Dakika
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Göztepe, Yeşilyurt maçıyla Play-Off yarışına devam edecek

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Göztepe, geçen hafta aldığı mağlubiyetle Play-Off yarışında geriye düşmüştü. Ancak yarın evinde oynayacağı Yeşilyurt maçıyla tekrar şansını deneyecek. İki takım da 18'er puana sahip ve galibiyetle üst sıralara tırmanma mücadelesi verecek.

Göztepe, Yeşilyurt maçıyla Play-Off yarışına devam edecek
12.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:01
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta derbide konuk olduğu Karşıyaka Medical Point'e 3-1 mağlup olarak Play-Off yarışında yara alan Göztepe yarın evinde Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta maçı saat 19.00'da başlayacak. Grupta 18'er puanı bulunan iki takımdan Göztepe 12 maçta 6 galibiyetle 5'inci, Yeşilyurt ise 13 karşılaşmada 6 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.

Kaynak: DHA
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