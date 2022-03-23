Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı! - Son Dakika
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Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!

23.03.2022 11:22

Roman Abramovich, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın almak istediğini açıklamıştı. Süper Lig ekibi Göztepe'de istifa eden başkan Mehmet Sepil ile Rus milyarder Roman Abramovich'in temsilcileri arasındaki görüşmeler resmen başladı.

Roman Abramovich, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alıyor. Fanatik'in haberine göre; Mehmet Sepil ile Rus milyarder Roman Abramovich'in temsilcileri arasında resmi görüşmeler başladı.

Abramovich, Göztepe'yi satın alıyor! Görüşmeler resmen başladı

PİYASA DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Abramovich'in bir Türk işadamı aracılığıyla Sepil'le temasta olduğu öğrenildi. Her iki tarafın profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı, Sepil'in dün Ankara'ya giderek, bu konu özelinde çeşitli çalışmalar yaptığı belirtildi.

Abramovich, Göztepe'yi satın alıyor! Görüşmeler resmen başladı

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Rus milyarder Abramovich'in temsilcisi işadamı ile Sepil ve yöneticilerinin birkaç gün içerisinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRECEK

Mehmet Sepil, Göztepe'de başkanlığı bıraktığını ancak sezon sonuna kadar takıma yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklamıştı. Şirket kulübü olan Göztepe'de Mehmet Sepil, kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

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Roman Abramovich, Mehmet Sepil, Göztepe, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı! - Son Dakika
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