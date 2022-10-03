Göztepeli Mehmet Ayberk Koşak'tan 6 madalya

Mehmet Ayberk Koşak, genel tasnifte 2 gümüş, yer aletinde altın, kulplu beygir ve halka aletinde gümüş, barfiks aletinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Göztepe Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ayberk Koşak, Mersin 'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 1'i altın, 4'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.

Kaynak: İHA

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