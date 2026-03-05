İsviçre ekibi Grasshopper'ın Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular, güzellikleriyle sosyal medyada viral oldu. Takım oyuncularının görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Grasshopperlı futbolcuların yer aldığı görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı. Futbolcuların hem sahadaki performansları hem de görünümleri dikkat çekti.
Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok kullanıcı Grasshopper Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla ilgili yorumlarda bulundu.
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
