Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Grasshopper Kadın Futbol Takımı\'nın oyuncuları olay oldu
05.03.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Grasshopper Kadın Futbol Takımı\'nın oyuncuları olay oldu
Haber Videosu

İsviçre ekibi Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular, paylaşılan görüntülerdeki güzellikleriyle olay oldu. Takım oyuncularının görüntüleri futbolseverlerin ilgisini çekti.

İsviçre ekibi Grasshopper'ın Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular, güzellikleriyle sosyal medyada viral oldu. Takım oyuncularının görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

PAYLAŞIMLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Grasshopperlı futbolcuların yer aldığı görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı. Futbolcuların hem sahadaki performansları hem de görünümleri dikkat çekti.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok kullanıcı Grasshopper Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla ilgili yorumlarda bulundu.

İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerini paylaşıyor İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Şeytanın aklına gelmez Fark edilince iş işten geçmişti Şeytanın aklına gelmez! Fark edilince iş işten geçmişti
Cephede hareketli saatler Bu iddia doğruysa tarihte bir ilk olacak Cephede hareketli saatler! Bu iddia doğruysa tarihte bir ilk olacak
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü

09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
06:54
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:02:18. #7.13#
SON DAKİKA: Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.