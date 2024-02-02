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Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı\'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere 10 Şubat'ta yola çıkacak.

02.02.2024 19:22
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- Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

İSTANBUL - Romanya'nın başkenti Bükreş'te, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı'ın kadrosu belli oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyona'sına katılmak üzere 10 Şubat'ta yola çıkacak.

Şampiyonada grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular şöyle:

55 kg Adem Burak Uzun

60 kg Kerem Kamal

63 kg Enes Başar

67 kg Murat Fırat

72 kg Selçuk Can

77 kg Yunus Emre Başar

82 kg Alperen Berber

87 kg Ali Cengiz

97 kg Beytullah Kayışdağ

130 kg Rıza Kayaalp

Kaynak: İHA

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