- Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
İSTANBUL - Romanya'nın başkenti Bükreş'te, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı'ın kadrosu belli oldu.
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyona'sına katılmak üzere 10 Şubat'ta yola çıkacak.
Şampiyonada grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular şöyle:
55 kg Adem Burak Uzun
60 kg Kerem Kamal
63 kg Enes Başar
67 kg Murat Fırat
72 kg Selçuk Can
77 kg Yunus Emre Başar
82 kg Alperen Berber
87 kg Ali Cengiz
97 kg Beytullah Kayışdağ
130 kg Rıza Kayaalp
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