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Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak - Son Dakika

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

21.12.2021 17:47

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 24-26 Aralık'ta Sakarya'da yapılacak.

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 24-26 Aralık'ta Sakarya'da yapılacak.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonun basın toplantısında konuşan Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyonanın ülkeye, Türk gençlerine ve güreşçilere hayırlı olmasını diledi.

Sakarya'nın belediyecilik alanında her yönüyle kendisini ispat etmiş önemli büyükşehirlerden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Böyle güzel şehirde güzel insanlar da yetişiyor. Türk bayrağını dünyanın birçok yerinde dalgalandırmış Sakaryalı marka değerlerimiz var. Şampiyonanın düzenlenmesi için bizi maddi ve manevi yalnız bırakmayan kıymetli başkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Güreş ailesi olarak inşallah iş birliği içerisinde geleceğin şampiyon namzetlerini hep birlikte yüz yüze izleme fırsatımız olacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de spor şehri Sakarya'da yine ulusal organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sakarya'nın pek çok spor ve başarılı sporcuya ev sahipliği yapan, ülkenin en güzel şehirlerinden bir tanesi olduğunu anlatan Yüce, "Neredeyse her spor dalında şampiyon ve temsilcilerimiz vardır. Pek çok başarılı sporcunun şehrimizde yetişmesinden gurur duymaktayız. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sporcularımızın yetişmesi için her türlü desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Yüce, birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"BMX Dünya Kupası, MTB Cup Dağ Bisikleti Şampiyonası, Türkiye Yol Bisikleti Yarışları gibi bisiklet etkinlikleriyle adımızı dünyaya duyurduk. Güreş müsabakalarının da şehrimizde yapılması bizleri mutlu etmektedir. Müsabakalara tüm sporseverleri davet ediyorum."

Konuşmaların ardından Yüce ve Eroğlu tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Programa, Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, antrenör ve sporcular katıldı.

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak
Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak

Türkiye, Sakarya, Aralık, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yapılacak - Son Dakika Spor


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