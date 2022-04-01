Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak - Son Dakika

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bugün grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Grekoromen milli takımında ilk gün yapılan elemelerin ardından sporcular, 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkma hakkı elde etti.

130 kiloda Rıza Kayaalp ile Azerbaycanlı Beka Kandelaki arasındaki yarı final müsabakası 1-1 bitti. Son puanı aldığı için adını finale yazdıran Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11'inci Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için yarın İtalyan Danila Sotnikov ile mindere çıkacak.