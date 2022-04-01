Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak - Son Dakika
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Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak

01.04.2022 19:33
Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bugün grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bugün grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Grekoromen milli takımında ilk gün yapılan elemelerin ardından sporcular, 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkma hakkı elde etti.

130 kiloda Rıza Kayaalp ile Azerbaycanlı Beka Kandelaki arasındaki yarı final müsabakası 1-1 bitti. Son puanı aldığı için adını finale yazdıran Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11'inci Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için yarın İtalyan Danila Sotnikov ile mindere çıkacak.

77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Başar, Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 7-3 yenerek adını finale yazdırdı. Yunus Emre, finalde Ermenistan'dan Malkhas Amoyan ile karşılaşacak.55 kiloda milli güreşçi Emre Mutlu ve 63 kiloda Ahmet Uyar, ilk maçlarını kaybetmelerine rağmen rakipleri finale yükseldiği ve sıkletlerinde güreşçi sayısı az olduğu için direkt bronz maçına çıkma hakkı elde etti. Üçüncülük karşılaşmalarında Emre Mutlu, Moldovalı Artiom Deleanu ile Ahmet Uyar ise Ermeni Hrachya Poghosyan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını kaybeden Dünya şampiyonu Metehan Başar ise Rumen Nicu Samuel Ojog'un finale çıkmasıyla 87 kilo repesaj müsabakasında Bulgar Yoan Danielov Dimitrov ile eşleşti.YARIN DİĞER 5 SIKLETTE MİNDERE ÇIKACAK OLAN SPORCULAR60 kiloda Kerem Kamal, Romen Razvan Arnaut ile, rakibini yenerse Estonyalı Maegisalu ile karşılaşacak.67 kiloda Murat Fırat, Arnavut rakibi Dağıstanlı Zalimkhan Abubakarov ile mindere çıkacak.72 kiloda Cengiz Arslan, Sırp rakibi İran asıllı Ali Feyzullah Arsalan ile karşı karşıya gelecek.82 kiloda Burhan Akbudak, Norveçli Exauce Mukubu ile mücadele edecek.97 kiloda Beytullah Kayışdağ, ilk turda Gürcü asıllı İtalyan Nikoloz Kakhelashvili karşılaşacak.

Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak
Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak
Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak
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Macaristan, İtalyan, Güreş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Grekoromen Milli Takımı ilk 5 sıklette 2 final, 2 bronz ve 1 de repesaj maçına çıkacak - Son Dakika
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