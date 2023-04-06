GS TV spikeri Ebru Gürsoy, Başakşehir maçı sonrası canlı yayında çileden çıktı

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken, hakem yönetimi sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti.
GS TV spikeri Ebru Gürsoy karşılaşmanın ardından canlı yayında hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Gürsoy yaptığı konuşmada, "VAR, Galatasaray maçlarında devreye girmiyordu bu maçta bir anda ortaya çıktı ve aleyhine çalıştı. İki gol iptal edildi, iki top direğe takıldı. Trabzonspor dün elendi, bugün Galatasaray elendi.
Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız? Lale Orta ve hakemlerine bunu soruyoruz." ifadelerini kullandı.
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