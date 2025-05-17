GSB, 986 Bin Çocuğu Keşfetti

- GSB, 986 bin 935 çocuğu sportif yetenek taramasıyla keşfetti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan sportif yetenek taramasıyla 986 bin 935 çocuk keşfedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı'nın Şampiyonları Yetişiyor' notuyla yapılan paylaşımda, 986 bin 935 çocuğun yeteneğini sportif yetenek taramasıyla keşfedildiği açıklandı. Türkiye'nin gücünü gençliğinden aldığı vurgulanan paylaşımda, kararlılıkla, vizyonla ve disiplinle ilerlendiği belirtilerek, "Ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıyacak şampiyonları birlikte yetiştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.