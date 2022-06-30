GSB Spor Okulları coşkuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

GSB Spor Okulları coşkuyla başladı

30.06.2022 09:13
GSB Spor Okulları coşkuyla başladı

5-18 yaş arası gençlere tüm branşlarda ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okulları, Denizli'de sporcuların gösterileriyle coşkulu bir açılışa sahne oldu.

5-18 yaş arası gençlere tüm branşlarda ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okulları, Denizli'de sporcuların gösterileriyle coşkulu bir açılışa sahne oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği ve her yıl binlerce öğrencinin merakla beklediği GSB Spor Okulları il merkezi ve ilçelerde kapılarını öğrencilere açtı. 5-18 yaş arası gençlere tüm branşlarda ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okulları, 29 Haziran Çarşamba günü Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan programla resmen başladı.

Sporcular hünerlerini sergiledi

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı öğrencilerin doldurduğu Hasan Güngör Spor Salonundaki açılış programında sporcu grupları gösterilerini sundu. Cimnastik, atletizm, karate, judo ve özel sporcuların yeteneklerini sergilediği gösteriler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk söz Tokyo 2020'de Goalball Milli Takımı ile Olimpiyat Şampiyonu olan Denizlili Milli Sporcu Şeydanur Kaplan'a verildi. Tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini genç sporcularla paylaşan Kaplan, sporun hayatında yaşattığı güzelliklerden bahsetti.

İlman, "Hedefimiz yaz döneminde 80 bin çocuğumuza spor yaptırmak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı açılış konuşmasında, il merkezi ve tüm ilçelerde yerel yönetimlerle işbirliği halinde açılan kurslarda, bu yaz döneminde 80 bin çocuğu sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve üretimde marka kent olan Denizli'nin, sporda da marka kent olması adına çalışmalar yaptıklarını belirten İlman, Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm ilçe belediyelerinin spora çok önemli yatırımlar yaptığını ifade etti. İlman, çocukları için sporun önemini bilen ve en değerli varlıklarını kendilerine emanet eden anne babalara da teşekkür etti.

İlçelerde kayıtlar sürüyor

5-18 yaş grubunu kapsayan ücretsiz spor kurslarında basketboldan karateye, eskrimden tekvandoya kadar 22 sportif branşta çalışmalar başladı. Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik GSB Engelsiz Spor Okulları adıyla farklı engel gruplarında tenisten judoya, halterden atletizme kadar farklı branşlarda kurslar verilecek. Kurslara başvuruda bulunmak ve bilgi almak isteyenlerin, en yakın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabileceği bildirildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Tatvan'da 'Yaz Spor Okulları' start aldı Tatvan'da 'Yaz Spor Okulları' start aldı Dinar'da yaz spor okulu açıldı Dinar'da yaz spor okulu açıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, gençlik, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GSB Spor Okulları coşkuyla başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 09:21:33. #1.12#
SON DAKİKA: GSB Spor Okulları coşkuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement