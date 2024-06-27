GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlendi. 2023 döneminde GSB Spor Okulları aracılığıyla toplam 30 bin 821 sporcuya eğitim verildi. Bu yıl ise 52 branşta 148 uzman antrenör ile 40 bin sporcuya ulaşılması hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, sporun tabana yayılmasındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti ve ücretsiz spor okullarına 5-18 yaş arası çocukları ve gençleri davet etti.

27.06.2024 20:13
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlendi.

2023 döneminde GSB Spor Okulları aracılığıyla toplam 30 bin 821 sporcuya eğitim verildi. Bu yıl ise 52 branşta 148 uzman antrenör ile 40 bin sporcuya ulaşılması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, bakanlığın dev tesisleşme hamlesi, uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen başarılar ve Türk sporunun marka değerinin artmasıyla birlikte, sporcu yetiştirme alanında önemli adımlar atıldığını ve sporun tabana yayılmasındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

İl Müdürü Açıkbaş konuşmasında şunları söyledi: "Bakanlığımız tarafından gerek dev tesisleşme hamlesi, gerek uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen başarılar, gerekse Türk sporunun marka değerinin artış göstermesiyle beraber sporcu yetiştirme alanında da önemli adımlar atılmasıyla sporun tabana yayılmasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlığımız öncülüğünde, Valiliğimizin himayelerinde 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimize yönelik açtığımız ücretsiz spor okullarımızın amacı, sporu sevdirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak, toplumda spor kültürünü güçlendirmek ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktır. 2023 döneminde GSB Spor Okulları ile toplam 30 bin 821 sporcuya eğitim verdik. Bu yıl ise 52 branşta 148 uzman antrenörümüz ile 40 bin sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Muğla genelinde 89 spor tesisimiz ve 148 antrenörümüzle sporu tabana yaymak için tüm hızla çalışıyor, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek için sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle ücretsiz spor okullarımıza 5-18 yaş arası çocuklarımızı ve gençlerimizi davet ediyor, katılan ve katılacak olan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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