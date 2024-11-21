Guardiola\'nın Sözleşmesi 2027\'ye Uzatıldı

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Manchester City, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Teknik Direktör Pep Guardiola ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester City ile 8 sezonda 18 kupa kazanan 53 yaşındaki teknik direktör, "Manchester City benim için çok şey ifade ediyor. Burada 9. sezonum. Birlikte bir çok deneyim yaşadık. Bu kulüp için özel hislerim var. Mutlu olduğum yerde 2 sezon daha kalacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL