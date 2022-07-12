Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı - Son Dakika
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Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı

12.07.2022 12:50

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, bisikletiyle akşam sporu yaptığı esnada bir vatandaş tarafından fark edildi. Bağırarak Guardiola'yı takip eden adamın tavrı tecrübeli çalıştırıcının tepkisi çekti. Guardiola, hayranının kendisiyle fotoğraf çekildiği sıradaki mutsuz tavrıyla durumdan rahatsız olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola bisikleti ile gezerken bir hayranı tarafından durduruldu. Fotoğraf çekilmek istediğini söyleyen genç taraftar, ünlü teknik adamı takip etti.

GUARDİOLA GERGİN ANLAR YAŞADI

Fotoğraf çekilme isteğiyle Guardiola'yı takip eden genç birkaç kez bağırarak tecrübeli hocayı durdurmaya çalıştı. Bu anları video kaydına alan taraftar, Guardiola'yı durdurmayı başardı. Fotoğraf çekilmek için bisikletinden inen Guardiola'nın durumdan memnun olmama ifadesi ise kameralara yansıdı.

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Son Dakika Spor Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı - Son Dakika


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12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
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