Guidetti: 'Dörtlü Final'de Gurur Duyuyoruz' - Son Dakika
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Spor

Guidetti: 'Dörtlü Final'de Gurur Duyuyoruz'

VakıfBank Başantrenörü Guidetti, CEV Dörtlü Final'de Türk takımı olarak mücadeleden gurur duyduğunu belirtti.

29.04.2025 11:11
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde bir Türk takımı olarak mücadele edecek olmaktan gurur duyduğunu, sarı-siyahlı kulübe bir kupa daha kazandırmak istediğini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de Giovanni Guidetti önderliğindeki VakıfBank, üç İtalyan ekibi Savino Del Bene, Numia Vero Volley ve A. Carraro Imoco ile mücadele edecek.

Sarı-siyahlı voleybol takımı, Dörtlü Final'in yarı finalinde 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Savino Del Bene ile karşı karşıya gelecek.

Finalde mücadele etmek için sahaya çıkacak VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezona başlarken kupa kazanmanın ana hedefleri olmadığını vurgulayan İtalyan başantrenör, "Bu sezon yeni bir takım kurmak, yeni bir takım oluşturmak için yola çıkmıştık. Ana hedefimiz buydu. Sezon başındaki mottomuz 'Yeniden doğuş, yeniden yapılanma'ydı. Kaptanımızı değiştirmiştik, harika oyuncular aramızdan ayrılmıştı. Pek çok oyuncu aramıza katıldı. İlk kez VakıfBank forması giyecek oyuncular vardı. Biz gelecek sezon bir şeyleri kazanmak, başarılı olabilmek için bu yıl temel atmak istedik ancak önce CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e ulaştık, ardından Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduk. Bunlarla elbette gurur duyduk ama beklediğimizi söyleyemem. Bizim için bir geçiş süreci olarak başlayan sezon başarıyla devam etti. Oyuncularım kesinlikle onlardan bekleyeceklerimden çok daha iyi bir performans gösterdi ve başarı da geldi." diye konuştu.

Sarı-siyahlı takımın formasını giyen oyuncuların asla motivasyona ihtiyacı olmadığını belirten 52 yaşındaki çalıştırıcı, "İki gün önce oyunculara haftanın programını açıkladım. Ne zaman neler yapacağımızı gösterdim. O anda yüzlerindeki heyecanı görebildim. Elbette biz onlar için bir şeyler hazırlayacağız, bu sezon ne kadar büyük bir iş çıkardıklarını onlara hatırlatacağız. Rahat olmalarını, eğlenmelerini istiyoruz. Yeterince baskıya ihtiyaçları yok. Motive durumdalar." ifadelerini kullandı.

"Dörtlü Final'de bir Türk takımı olarak bulunmaktan gurur duyuyorum"

Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde VakıfBank ile bulunmaktan gurur duyduğunu aktardı.

Dörtlü Final'de üç İtalyan ekibinin mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Üç İtalyan takımının olması, bizim de tek Türk takımı olarak burada yer alıyor olmamız normal. İtalyanlar Avrupa'da tüm kupaları neredeyse kazanıyor. Bunun da altında yatan başlıca sebep yabancı oyuncu sayısı. İtalya'da Türkiye'deki kadar sert yabancı oyuncu sınırlamaları bulunmuyor. İtalyanlar Dörtlü Final'e çok daha kolay yoldan geldi. Dörtlü Final'de bir Türk takımı olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'yi Dörtlü Final'de temsil ediyor olmaktan çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Matematikte kötüyüm"

VakıfBank'taki 17. yılını geçiren başantrenör Giovanni Guidetti, kulübe bir kupa daha kazandırmak istediğinin altını çizdi.

Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek olası şampiyonlukla sarı-siyahlı kulüpteki 30. kupasını kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 6 kez kupayı kazandığı hatırlatılan deneyimli başantrenör, şunları kaydetti:

"Matematikte kötüyüm, çok sayamıyorum. Sadece bir sonrakine odaklanıyorum. Geçmişte yaptıklarımıza odaklanmıyorum. Elbette ki bu kulübe, bu aileye, Türklere bir kupa daha kazandırmak istiyorum. Sultanlar Ligi bambaşka, Şampiyonlar Ligi ise çok başka bir seviye."

"Biz de güçlü bir takımız"

Giovanni Guidetti, Dörtlü Final'de mücadele edecek İtalyan takımlarının yanı sıra kendilerinin de çok güçlü olduğunu belirtti.

İtalyan başantrenör, Türkiye'yi temsil ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Imoco harika bir takım. Çok güçlü bir ekip, oyunlarında eksi bir yön göremedim. Gruplarda son oynadığımız maçta Numia Vero Volley'e karşı kaybettik. Onlar da çok güçlü. Savino Del Bene'nin ise çok iyi çaprazları, çok iyi pasörleri, çok iyi orta oyuncuları var. Biz de çok iyi takımız, biz de güçlü bir takımız. Bizim de yapabileceklerimiz var. Türk insanına eğlenceli voleybol sunacak olmaktan da umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Markova'yı bir kez seyrettim"

Giovanni Guidetti, sezon öncesinde takıma katılan 24 yaşındaki smaçör Marina Markova'yı bir kez izlediğini ve o dönemde hemen transfer edilmesini istediğini paylaştı.

Rus voleybolcunun göstermiş olduğu gelişimden memnun olduğunu vurgulayan Guidetti, "Markova'yı bir kez seyrettim. Teknik heyetten birileri onun bir maçını seyrettirdi. Hemen Banu'ya (Genel menajer Banu Can Schürmann) bizim renklerimize bağlaması için elinden geleni yapmasını rica ettim ve o da harika bir iş çıkardı. Markova da bize güvendi. Harika da bir karakter. Onun oyun karakteri bana Zhu'yu hatırlattı. Bu sezon göstermiş olduğu gelişim beklentilerin çok üstünde. Harika bir hücumcu, harika bir takım arkadaşı ve şu an dünyadaki en iyi oyunculardan birine sahibiz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Giovanni Guidetti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guidetti: 'Dörtlü Final'de Gurur Duyuyoruz' - Son Dakika

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