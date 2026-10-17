Gülhan Gündüz, 2026 Dünya Kupası'nda koruma ve çeşitlilik yöneticisi oldu - Son Dakika
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Gülhan Gündüz, 2026 Dünya Kupası'nda koruma ve çeşitlilik yöneticisi oldu

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FIFA, Gülhan Gündüz'ü 2026 Dünya Kupası'nda Koruma ve Çeşitlilik Yöneticisi olarak görevlendirdi. Gaziantep'teki seminerde konuşan Gündüz, Türk futbolunun geleceğinin çocukların güvenli ortamda yetişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Birimi Kurucusu Gülhan Gündüz, Türk futbolunun geleceğinin çocukların güvenli ve sağlıklı bir spor ortamında yetişmesine bağlı olduğunu belirtti.

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda "Koruma ve Çeşitlilik Yöneticisi" olarak görevlendirilen Gülhan Gündüz, "Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma" konulu seminer için geldiği Gaziantep'te, AA muhabirine, uluslararası futbol organizasyonlarında sporcu esenliği ve çocuk koruma alanında yürütülen çalışmalar ile Türkiye'deki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sporcu esenliği ve çocuk korumanın dünya futbolunda giderek daha fazla önem kazandığını belirten Gündüz, Türkiye'nin bu alanda geçmişe dayanan bir birikime sahip olduğunu söyledi.

TFF bünyesinde 2014 yılında Fatih Terim'in öncülüğünde çocuk korumaya yönelik bir birim kurulduğunu aktaran Gündüz, bu adımın önemli bir vizyonun göstergesi olduğunu ifade etti.

FIFA ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) bünyesindeki benzer yapılanmalara da değinen Gündüz, Türkiye'nin bu alandaki birikiminin uluslararası çalışmalara katkı sağladığını dile getirdi.

"Bizim için skorlar değil, evlatlarımız daha önemlidir"

Çocukların korunmasının futbolun geleceğine yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızı çok severiz, çok iyi bakarız ve bizim için skorlar değil, evlatlarımız daha önemlidir. Bu anlamda tekrar aynı duruşu sergilememiz gerekiyor. Çocuk futbolun tabiri caizse ham maddesidir. Bu fabrika çocuksuz işleyemez. Çocuklarımıza ne kadar iyi bakarsak bizim o kadar dirençli, omurgalı, aslan gibi mücadele eden, hiçbir şeyden korkmayan oyuncularımız olacak."

Çocukların güvenli ortamlarda yetişmesinin Türk futbolunun uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacağını belirten Gündüz, "Çok uzun değil, 7 ila 10 yıl arasında bütün vitrinin değişebilmesi sürdürülebilir bir duruşla mümkün." dedi.

Futbolun yalnızca sportif başarıdan ibaret olmadığını, insanı merkeze alan bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini ifade eden Gündüz, "Artık Türk futbolunun 'Bu maç kaç kaç?' demekten öte başka vizyonlara ihtiyacı var. Futbol kalple ve beyinle oynanır ama en çok insanla oynanır. İnsanı yana itip bir kenara ittiğiniz yerde kazansanız ne olur?" diye konuştu.

Kaynak: AA
GaziantepFutbolGüncelSporSon Dakika

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