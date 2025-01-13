Gülpınar\'dan Güneşin Çocukları\'na Destek

Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kadınlar 2. Lig müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü oyuncularına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar 2. Lig'de hafta sonu oynanan ve gerginlik çıkan Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü-Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü müsabakasının ardından Şanlıurfa takımının oyuncuları şehre döndü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kulüp oyuncularını makamında ağırladı.

Şanlıurfa ekibini Play-Off'a kalmalarından dolayı tebrik eden Gülpınar, şunları kaydetti:

"Üzücü bir olay yaşadık. Öncelikle kızlarımızı hem tebrik ediyor hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak genç kızlarımızın spora yönelmeleri için maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya gayret ediyoruz ve bundan sonra da imkanlar doğrultusunda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü kızlarımızın memleketimizde spora yönelmeleri bizim için büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu kızlarımızı spora teşvik ederken, ne yazık ki sporda şiddet kavramı adı altında cehaletin hakim olduğu bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Bugün, genç kızlarımıza yönelik olarak, hiçbir zaman hiçbir yerde olmaması gereken davranışlar sergilendi. Bir deplasman maçında yaşanan bu olay ile ilgili herhangi bir il veya vilayeti itham etmek istemiyorum çünkü böyle bir durum her yerde yaşanabilir. Fakat bu cehaletin ortadan kalkması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı Antrenörü Bayram Kaplan da yaşadıkları bu zor günlerde kendilerini ağırlayarak desteğini sunan Başkan Gülpınar'a teşekkür etti.

Oyunculardan Merve Akpınar ise yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirterek takıma destek veren herkese teşekkür etti.???????