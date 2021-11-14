Gülşen Delen, yeniden milli takımda

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı ve aynı zamanda Milli Takım sporcusu olan Gülşen Delen, Mersin Erdemli'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası 10 metre Büyük Bayan Tüfek atışlarında 620.1 puan toplayarak; yeniden Milli Takımda yerini aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2021 faaliyet takviminde yer alan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası müsabakaları Mersin Erdemli Atıcılık Poligonunda gerçekleştirildi. Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyesporun başarılı atıcısı Gülşen Delen, 6 serilik atışlar sonucunda 620.1 puan topladı. Final müsabakasında madalya kazanamayan Delen, Türk Milli Takımına seçilme hakkını elde etti.

Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar 10 metre atışları sonucunda Gülşen Delen'in Milli Takıma seçilmesinin kendilerini gururlandığını belirtti. Kadayıfçılar, "Sporcumuzun milli forma altında mücadele edecek olması bizleri oldukça mutlu etti. Bunun yanı sıra Gülşen Delen'in Mayıs ayında 626.6 puanla kırdığı Türkiye Rekorunun belgeleri de elimize ulaştı. Gülşen'in başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA