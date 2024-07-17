Gülümbespor, Mehmet Yunus Altın ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gülümbespor, Mehmet Yunus Altın ile anlaştı

Gülümbespor, Mehmet Yunus Altın ile anlaştı

Bilecik 1. Amatör Lig ekiplerinden Gülümbespor, yeni sezon öncesi tecrübeli isim Mehmet Yunus Altın ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonlarda 2. Amatör Lig'de mücadele eden ve 1. Amatör Lig'e çıkan Gülümbespor, başkanlık değişikliği sonrası yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Kulüp başkanı Ergün Akbal, takımın başarısı için herkesin elini taşın altına koyduğunu belirtirken, Mehmet Yunus Altın ise Gülümbespor'u daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

17.07.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 1. Amatör Lig ekiplerinden Gülümbespor, yeni sezon öncesi tecrübeli isim Mehmet Yunus Altın ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezonlarda 2. Amatör Lig'de mücadele eden ve namaglup şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e çıkan Gülümbespor, iş insanı Ergün Akbal'ın kulüp başkanlığını devralmasıyla yeni sezona sıkı hazırlanıyor. Gülümbespor, Bilecikspor, İl Özel İdare Spor ve Bayırköyspor gibi Bilecik'in köklü takımlardan futbolculuk hayatını şampiyonluk yaşayan tecrübeli isim Mehmet Yunus Altın ile anlaştı.

"Başarı için çabalayacağız"

Ligde şampiyonluk hedefleyen Gülümbespor'un Kulüp Başkanı Ergün Akbal, takımın başarısı için herkesin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Yeni sezon için tüm hazırlıklarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Teknik alt yapımız ve transferlerimizle Gülümbespor, 1. Amatör Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen takım olacak inşallah. Mehmet Yunus kardeşimiz ile yeni sezon için anlaşma sağladık, Gülümbespor'umuzun başarısı için çabalayacağız. Yeni sezonun kazasız, belasız ve centilmence olmasını temenni ediyor, diğer takımlara da başarılar diliyorum" dedi.

"Gülümbespor'umuzu daha yukarılara taşımak için çalışacağız "

Yeni sezon için iddialı olduklarını belirten Mehmet Yunus Altın ise şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sezonda doğup büyüdüğüm yerin takımı olan Gülümbespor'a katılmaktan dolayı mutluyum. Özellikle geçen sezonun ikinci yarısında yakaladığımız formu devam ettirmek ve Gülümbespor'umuzu daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Geçen sezonki kadromuzu dağıtmadan üzerine takviyeler yaparak güzel futbol izlettirmek istiyoruz. Hem takımım hem de tüm takımlar açısından sakatlıksız, kazasız ve belasız bir sezon olmasını diliyorum."

Öte yandan yeni sezonda Altın gözetiminde antrenmanlarına başlayacak takımın kadrosuna, sürpriz isimlerin de dahil olacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Yunus, Bilecik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülümbespor, Mehmet Yunus Altın ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:29:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gülümbespor, Mehmet Yunus Altın ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement