Gümüş Madalya İspanya'dan

Milli sporcular Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, İspanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pontevedra'daki organizasyonda Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, karışık bayrak kategorisinde yarıştı

Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, karışık bayrak yarışını Avrupa ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.