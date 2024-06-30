Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali

Gümüşhane Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali, 30 ilden 40 kulüp ve 110 aracın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, Akçakale Mahallesi'nde hazırlanan parkurda off-road araçlarıyla hünerlerini sergiledi. Festival sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

30.06.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali yapıldı.

Gümüşhane Off-Road Kulübünce (GÜMOFF) düzenlenen festivale, 30 ilden 40 kulüp 110 araçla katıldı.

Akçakale Mahallesi'nde hazırlanan parkurda katılımcılar, off-road araçlarıyla hünerlerini sergiledi.

Gümüşhane Off-Road Kulübü Başkanı Recep Şahin, AA muhabirine, farklı illerden gelen sürücülerin hazırlanan parkurda zamana karşı yarıştıklarını söyledi.

Araçların motor gücüne göre klasmanların oluşturduğunu belirten Şahin, "2 bin motora kadar araçlar ES1, 2 bin ile 3 bin arası motorlu araçlar ES2, 3 bin ile 4 bin arası motorlu araçlar ES3, 4 bin motorlu araçlar ES4, kasalı araçlar ise ES5 klasmanında yarışıyor." dedi.

Erzincan Off-Road Spor Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ise 5 araçlarının yarıştığını ifade ederek, "Organizasyon çok güzel. Gümüşhane'yi seviyoruz, kendi memleketimiz gibi görüyoruz. Birçok ilden katılım var. Keyifli geçiyor." diye konuştu.

Ordu Korgan Off-Road Kulübü Başkanı Davut Çimiç de ES4 klasmanında yarıştığını belirterek, pistin çok güzel hazırlandığına işaret etti.

Kentte çok güzel ağırlandığını kaydeden Çimiç, "Yıllardan beri bir aileyiz. Etkinliğe destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festival sonunda klasmanlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement