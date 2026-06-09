Gümüşhane'de Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Gümüşhane'de Dünya Kupası Coşkusu

Gümüşhane\'de Dünya Kupası Coşkusu
09.06.2026 14:42
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2026 FIFA Dünya Kupası için Gümüşhane'de Türk bayrakları asıldı, vatandaşlar bayrak dağıttı.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olması dolayısıyla, Gümüşhane'de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, 2026 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı.

Gençlik Merkezi personeli Aleyna Tuncer Özdemir, vatandaşlara Türk bayrakları dağıttıklarını belirterek, "Esnafımız, halkımız çok heyecanlı. Türk bayraklarını dağıtırken onların gözlerindeki heyecanı görmek bize de mutluluk verdi." dedi.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Zeynep Aydın ise Türk bayraklarını dağıtırken ayrı bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

İş yerine Türk bayrağı asan esnaf Kemal Çakmak da 24 yıl aradan sonra aynı coşkuyu tekrar yaşayacaklarını belirterek, "Çok mutluyuz. İyi bir kadromuz var. Bu sene inşallah kupayı alacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gümüşhane'de Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika

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