Gümüşhane haberi: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş'de teknik direktör Halim Karaköse ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş'de teknik direktör Halim Karaköse ile yollar ayrıldı.

Sezon başından beri oynadığı 7 müsabakada hiç galibiyet elde edemeyen, 4 beraberlik sonucu elde ettiği 4 puanla ligde 14.sırada bulunan Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş'de kötü gidişin ardından teknik direktör Halim Karaköse ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Halim Karaköse ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak bu hafta sonu sahasında konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki kötü gidişine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tura yükselen Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş, 19 Ekim'de deplasmanda Uşak Spor A.Ş. ile karşılaşacak. - GÜMÜŞHANE