Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 1. haftasında Güneşspor 1-0 geriye düştüğü maçta Kayseri Yolspor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Bekir Kahraman, Yasin Emre Ceylan Merve Nur Topaktaş
Güneşspor: Kemal Çelik, Yunus Emre Yeşilbaş (Eren Erdal Tarcan dk. 70), Onur Kaan Ünal, Erdin Kaynar, Ahmet Korkmaz, Eyüp İzgi, Egemen Polat (Batuhan Bayhan dk. 70), Gökhan Yeşilbaş, Ayhan Kırbaş (Sait Bulut dk. 85), Kemal Kargın, Hüseyin Saltık (Mehmet Durdu dk. 50)
Kayseri Yolspor: Abdullah Kalem, Osman Sönmez, Yasin Eren Nar (Ahmet Efe Lafcı dk. 61), Ali Şener, Mustafa Karakaya, Hamit Doğan (Hakan Tuna Delice dk. 53), Abdullah Budak, İbrahim Aslaner, Selami Güneş, Abdullah Köse (Samet Yıldırım dk. 88), Ali Rıza Gelen
Goller: Egemen Polat (dk. 39), Gökhan Yeşilbaş (dk. 55, 80), Ayhan Kırbaş (dk. 67) (Güneşspor), Abdullah Budak (dk. 35) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Güneşspor Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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