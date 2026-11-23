Cankurtarma Dünya Şampiyonası, 25 Kasım-13 Aralık tarihlerinde Güney Afrika'da düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Nelson Mandela Bay bölgesindeki Gqeberha (Port Elizabeth) kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın ve 4 erkek sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda kadınlarda Ada Tuna, Elif Bay, Hayal Toptaş ve Yade Sezen, erkeklerde ise Bora Duman, Ilgaz Karakaya, Emin Ceyhan ve Utku Güleç yer alacak.