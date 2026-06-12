Güney Kore, Çekya'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Güney Kore, Çekya'yı 2-1 Yendi

12.06.2026 09:37
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2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanla başladı.

(ANKARA) - Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği maçta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tempo yükselirken, 59. dakikada Ladislav Krejci, attığı kafa golüyle Çekya'yı öne geçirdi. Beraberlik için yüklenen Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 80'inci dakikasında sağ kanattan atak geliştiren Güney Kore, Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh'un vuruşuyla Çeyka'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu'na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı.

Güney Kore gruptaki ikinci maçını 19 Haziran'da Meksika, Çekya ise 18 Haziran'da Güney Afrika ile oynayacak.

Kaynak: ANKA

Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güney Kore, Çekya'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Topcu Emre Topcu:
    maşallah güzel bir galibiyet olmuş da bu arada çok dramatize ettiler biraz böyle normal bi maç yani ama iyi iyi 0 0 Yanıtla
  • Bahri Taşkıran Bahri Taşkıran:
    komşu ülkeleri görüyorum da onlar bunu böyle yapamıyolar ya bu kadar başarılı olamıyolar 0 0 Yanıtla
  • İsmail Yavuz Sarı İsmail Yavuz Sarı:
    çok garip bir maç olmuş açıkçası çekya o kadar da kötü bir takım değildi ama iyi oynadılar güney koreliler sonunda 0 0 Yanıtla
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