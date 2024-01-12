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Güngören'de U14 A Ligi final maçında taraftarlar sahaya indi - Son Dakika
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Güngören'de U14 A Ligi final maçında taraftarlar sahaya indi

Güngören'de oynanan Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasındaki U14 A Ligi final maçının sonunda taraftarlar sahaya inerek olay çıkardı. Müsabakanın son dakikalarında çıkan tartışma sonucunda Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı. Zeytinburnu Yeşiltepe Spor yöneticileri, olaylardan dolayı şikayetçi olacaklarını belirtti.

Güngören\'de U14 A Ligi final maçında taraftarlar sahaya indi
12.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 12:09
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Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynanan U14 A Ligi final maçı sonunda taraftarlar sahaya indi.

U14 A Ligi final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar İdman Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe Spor Güngören'de karşı karşıya geldi. Müsabakanın son dakikalarına doğru Yeşiltepe oyuncusuna yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı. Haznedar, mücadeleyi 4-1 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından onlarca taraftar sahaya indi.

Taraftarlar, 13-14 yaşındaki futbolcuların üzerine doğru koşarken, Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ'ı da darbetti. Bilinç kaybı yaşayan Demirbağ, ambulansla hastaneye sevk edildi. Zeytinburnu Yeşiltepe Spor yöneticileri, olaylardan ötürü Haznedar İdman Ocağı'ndan şikayetçi olacaklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Güngören'de U14 A Ligi final maçında taraftarlar sahaya indi - Son Dakika
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